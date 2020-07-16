المدونة الكويتية روان بن حسين تفاجئ جمهورها بإعلانها الإنفصال عن زوجها والسبب؟

نشرت مدونة الموضة الكويتية الشهيرة روان بن حسين على حساباتها الرسمية منشورات تعلن فيها بدء إجراءات الطلاق من زوجها الليبي يوسف المقريفي، وهو خبر فاجئ جمهورها ومتابعيها البالغين 4.7 مليون متابع على الإنستغرام.

وقالت المدونة في المنشور "بما أن الجميع صار ينشر قصص المتحرشين، أنا حبيت أنشر قصتي" بعدما كانت "خائفة" من ردود أفعال الناس وأقوالهم ما أجبرها على البقاء في علاقة "سامة وعنيفة" على حد وصفها.

وذكرت روان تفاصيل عن خيانة زوجها لها واتهمته بنقل مرض خطير إليها، وكشفت عن بيع مجوهراتها من أجل تأمين مصاريف إبنتها.

كما ذكرت روان أنها لم ترى طفلتها "لونا" منذ شهر وتحاول الحصول على جواز سفرها لتنقلها للعيش معها، وتبدأ فصلا جديدا في حياتها.

وتداول معجبوها عدة منشورات تنوعت بين متفاجئ ومتضامن مع روان بن حسين وحتى منتقد.

وتبلغ روان 23 سنة، وهي كويتية الجنسية لأب كويتي وأم فلسطينية، وتعيش في الإمارات، وتقوم المدونة بمشاركة فيديوهات ومنشورات حول الموضة والجمال على حساباتها في إنستغرام واليوتوب، ولها حوالي 5 ملايين متابع على مختلف المنصات الإجتماعية.