شاهد: خريجون بمظهر جديد.. القناع إلى جانب القبعة في حفل تخرج برومانيا

في اليوم عينه من إعلان الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوما إضافيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، اجتمع عشرات الطلاب والمعلمين والمعلمات من جامعة البوليتكنيك خلال حفل تخرج أقيم في العاصمة بوخارست.

والتزم جميع من حضر الحفل بالتدابير والاجراءات الوقائية المشددة التي فرضت للحد من استشراء الوباء القاتل. وظهر الطلاب وهم يرتدون الأقنعة الواقية واحترموا قواعد التباعد الاجتماعي تحسبا من انتقال العدوى في ما بينهم.

وقام الطلاب في نهاية الحفل برمي القبعات في الهواء، في عادة متبعة وتشير إلى نهاية الدراسة الجامعية والتخلص من الالتزامات الجامعية والواجبات.

وقالت رامونا ستيفان، طالبة في علم الحاسوب، إن "الدروس أونلاين خلال فترة الحجر المنزلي كان لها فوائد عدة وأيضا تحديات".

وأضافت ستيفان، أنه خلال العام الفائت كان لديها المزيد من الوقت للعمل على مشروع التخرج الخاص بها، إلا أنه من مساوئ كورونا وفترة الحجر المنزلي أنها منعت من التفاعل مع أصدقائها كالسابق وأيضا كان من الصعب الحصول على التفسيرات من المعلمين.

وقالت سيمونا يوليانا كاراميهاي، إحدى الأساتذة في الجامعة، إن أزمة فيروس كورونا سرعت عملية تخرج الطلاب وأجبرتهم على الدخول بشكل أسرع في العالم الحقيقي. وأضافت: "أصبح هذا الجيل بالغا قبل أربعة أشهر على الأقل".

كما أجبر الوباء بعض الطلاب المتخرجين على إعادة التفكير في مشاريعهم المستقبلية.

وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في رومانيا بشكل كبير، وسجلت البلاد يوم السبت رقما قياسيا بلغ 698 حالة إصابة جديدة.

وحتى تاريخ اليوم، بلغ العدد الإجمالي للمصابين بكوفيد-19 في رومانيا 35003 شخصاً، توفي منهم 1971 شخصا.

وما زال الخوف من موجة ثانية من الوباء يسيطر على القارة الأوروبية التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات بفيروس كورونا الجديد.