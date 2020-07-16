فرنسا تلزم مواطنيها بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة

أكد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جان كاستكس أن ارتداء الكمامات سيكون إلزاميا في الأماكن العامة المغلقة اعتبارا من الأسبوع المقبل، أي قبل الفاتح من أغسطس-آب المقبل.

وسبق وأن أشارت مصادر في فرنسا إلى إمكانية إلزام المواطنين بارتداء الكمامات دون تحديد تاريخ دخول الاقتراح حيّز التنفيذ، ولكن الأمور تغيرت بعد تسجيل عدة إصابات بالفيروس المستجد في محافظة "مايان" بمنطقة "لوار"، كما أشارت مصادر طبية إلى زيادة الإصابات بكوفيد-19 بضواحي باريس.

ووصف وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الوضع في مايان بأنه "إشكالي" حيث طلب شخصيا من حاكم المحافظة جعل الكمامات إلزامية في الأماكن العامة المغلقة دون انتظار تحديد موعد لذلك.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن يوم الثلاثاء أن بلاده قد تجعل من وضع الكمامات إلزاميا في جميع الأماكن العامة المغلقة للحدّ من انتشار فيروس كورونا، الذي يبدو أنه انتشر مجددا. وفي حديث متلفز قال ماكرون "أود أن يصبح وضع الكمامات إلزاميا في كافة الأماكن العامة المغلقة"، مؤكدا أن تطبيق ذلك سيبدأ في الأول من أغسطس-آب.

وأضاف "لدينا مؤشرات تفيد بأن انتشار العدوى بدأ مجددا ولو قليلا" في فرنسا. وتسبب الوباء بوفاة أكثر من 30 ألف شخص في فرنسا في حين تحذر السلطات الصحية من أي تراخ في التدابير الوقائية.

وتابع أنه بشأن الكمامة، يجري "وضعها في وسائل النقل العام وتأتي بنتيجة جيدة لكن في الأماكن العامة المغلقة لا تستخدم بشكل منتظم... وهذا يعني أنه يجب تنظيم الأمور".

وأوضح الرئيس الفرنسي خلال هذه المقابلة التي تأتي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي "علينا أن نمنع" عودة جديدة للوباء وأن "نستعد لها". وأكد "سنكون على أهبة الاستعداد. لدينا المخزون والإمدادات إضافة إلى التنظيم الذي سيسمح لنا بمواجهة تفشي الفيروس مجددا في حال حصلت" موجة وبائية جديدة.