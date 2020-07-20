شاهد: "سيرك للسيارات" في البرازيل للحد من انتشار كوفيد-19

استأنف سيرك "إستوريل" في مدينة ريو دي جانيرو عروضه بعد قرابة أربعة أشهر من التوقف ولكن بشكل جديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وتقوم العروض الجديدة على استقبال المشاهدين داخل سياراتهم في خيمة السيرك العملاقة على غرار عروض سينما السيارات التي يشاهد فيها الجمهور الأفلام في مناطق مفتوحة من داخل سياراتهم.