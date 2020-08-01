شاهد.. طائرات ومروحيات للسيطرة على حرائق غابات في كاليفورنيا

موسم حرائق الغابات بدأ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والسلطات فيها بدأت بإجلاء مناطق جنوبية، في ظل مخاوف من اتساع رقعة النيران.

وبدأت فرق الإطفاء بالعمل على السيطرة على ألسنة اللهب، بدعم من المروحيات والطائرات، بعد أن اشتعلت وامتدت على مساحة 240 فداناً.