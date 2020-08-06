مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منزل "اليوتيوبر" الشهير جايك بول

دهم عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (اف بي آي) الأربعاء منزل الناشط الأمريكي الشهير على شبكة "يوتيوب" جايك بول في كاليفورنيا، في إطار تحقيق يستهدفه، على ما أفاد محاميه.

وأكد وكيل جايك بول المحامي ريتشارد شونفلد لوكالة فرانس برس أن "مذكرة تفتيش نفذت في منزل جايك في كالاباساس" صباح الأربعاء لكنه أشار إلى أنه "كان موجوداً خارج الولاية".

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية أن السلطات صادرت أسلحة نارية من منزل بول قرب لوس أنجلوس، بعد ساعات من التفتيش.

وكان جايك بول الذي يستقطب حسابه على "يوتيوب" أكثر من 20 مليون متابع، ظهر أخيراً في مقطع فيديو في مركز تجاري تعرّض للتخريب في أريزونا خلال التظاهرات المناهضة للعنصرية في أيار/ مايو.

ووجهت إلى بول البالغ الثالثة والعشرين تهمتا الاقتحام بطريقة غير قانونية والمشاركة في تجمع محظور، لكنه نفى أن يكون أتى بأفعال غير قانونية. وفُتِح تحقيق قضائي في الموضوع على المستوى الفيدرالي.

ونفذت في إطار هذا التحقيق عمليات دهم في كاليفورنيا ولاس فيغاس (ولاية نيفادا) لكنّ أيّ توقيف لم يحصل، على ما أوضح ناطق باسم مكتب التحقيقات الفدرالي.

وأكد المحامي شونفلد أن موكله "سيتعاون مع التحقيق".

وتجدر الإشارة إلى أن بول أثار جدلاً الشهر الماضي لإقامته حفلة ضخمة في الفيلا التي يملكها في كالاباساس في خضمّ جائحة كوفيد-19.

وكان شقيقه لوغان بول الذي يبلغ عدد متابعيه على "يوتيوب" 22 مليوناً، قد أثار في العام 2018 غضب مستخدمي الإنترنت لنشره مقطع فيديو لرجل ينتحر شنقاً في اليابان.