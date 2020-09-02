شاهد: الرئيس الفرنسي يزرع شجرة أرز في محمية أرز جاج في شمال بيروت

بعد زيارته الفنانة فيروز التي تعد رمزاً لوحدة اللبنانيين في منزلها قرب بيروت ولقاء رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، غرس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شجرة أرز في محمية أرز جاج في شمال بيروت بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان دولة لبنان الكبير. وحضر ماكرون في المحكية رفقة ممثلين عن مختلف الطوائف والديانات في البلاد وأطفال المدارس عرضا مفصلا عن المحمية واستمع لنشيد مزج فيه بين النشيد الوطني اللبناني والفرنسي. كما تسلم ماكرون وساما خاصا بلبنان.