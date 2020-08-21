سلسلة إقالات في السعودية لمسؤولين كبار بتهم فساد

أقالت السعودية مسؤولين أمنيين كبار ضمن سلسلة إقالات بسبب تهم بالفساد تتعلق بمشاريع سياحية، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه من بين الذين تمت إقالتهم محافظ مدينة أملج ومحافظ الوجه، بالإضافة إلى إنهاء خدمة مدير عام حرس الحدود وإحالته إلى التقاعد وغيره من المسؤولين من وزارة الداخلية.

وبحسب الوكالة فإن المسؤولين سيخضعون للتحقيق، مشيرة إلى "تعديات غير نظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت 5000 تعدٍّ وتجاوزت العشرات في محافظة العلا".

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن "هذه التعديات تعد تجاوزاً للنظام وتشكل ضرراً بيئياً ، فضلاً عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها"، دون المزيد من التفاصيل.

وبدأت المملكة في نهاية سنة 2019 بإصدار تأشيرات سياحية، وأعلنت عن سلسلة مشاريع سياحية بمليارات الدولارات في مسعى لتنويع اقتصادها المرتهن للنفط.

ولم توضح وكالة الأنباء السعودية عدد المسؤولين الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم.

وهذه أحدث حملة حكومية تستهدف الفساد في المملكة.

وفي آذار/مارس، أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها من اعتقال السلطات السعودية نحو 300 مسؤول حكومي بادعاءات متعلقة بالفساد، داعية إلى ضمان عدم تعرضهم "لإجراءات قانونية ظالمة".

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية قالت إنه تم توقيفهم شخصيا "لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري، مشيرة إلى أنهم أقروا بالتحقيقات بمبالغ تصل إلى 379 مليون ريال (101 مليون دولار).

وبحسب الهيئة السعودية فإن الاعتقالات جاءت بعد سماع أقوال 674 شخصا، ولكنها لم تسم أيا من المشتبه بهم.

وسبق أن أوقفت السلطات السعودية في 2017 عشرات الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين لثلاثة أشهر على خلفية تهم قالت إنها تتعلق بالفساد، فقامت باحتجازهم في فندق "ريتز كارلتون" الفخم في الرياض ولم تطلق سراحهم إلا بعد التوصل لتسويات مالية.