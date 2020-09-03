شاهد: أكثر من 400 مهاجر يعبرون القنال الإنجليزي في يوم واحد

وصل 409 مهاجرا في يوم واحد أمس الأربعاء على متن قوارب صغيرة اندفعت نحو السواحل البريطانية، ويعد هذا الرقم قياسيا، إذ استغل مئات المهاجرين هدوء البحر للقنال، حيث تمكن حرس الحدود من اعتراض المئات، بينما تمكن آخرون من الهبوط على الشواطئ.

وقد تجاوز الرقم القياسي ليوم الأربعاء أعلى مستوى سابق كان سجل في السادس من آب/أغسطس الماضي، والذي بلغ 235 مهاجرا.

وتأتي الأرقام الأخيرة في وقت قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده تمثل هدفا ونقطة جذب لمهربي البشر، واعدا بتغيير القانون من أجل أن يساعد ذلك في معالجة الأزمة.

وأعرب جونسون عن "تعاطفه الكبير" مع المهاجرين اليائسين جدا، إلى درجة تمسح لهم بأن يضعوا أطفالهم في زوارق مطاطية، وربما في أحواض مطاطية على حد قوله، وهم يحاولون عبور القنال.

وأضاف جونسون القول إن ما يقوم به المهاجرون غير النظاميين هو وقوعهم فريسة للعصابات الإجرامية، وهم يخترقون القانون، ويقوضون المطالب المشروعة لغيرهم الذين يسعون للحصول على اللجوء في بريطانيا بحسب جونسون.

وكانت السلطات الفرنسية أنقذت 53 شخصا آخرين خلال مواجهتهم صعوبات في الوصول إلى المياه البريطانية. وعبر 145 شخصا القنال على متن 18 قارب صغير قبل يوم أمس الثلاثاء.

مهاجرون اعترضتهم السلطات الفرنسية في ساحل كالييه شمال فرنسا خلال محاولتهم عبور القنال الإنجليزي باتجاه بريطانيا. 2018/12/25 البحرية الوطنية/أب

وكانت أمواج البحر الهادر بسبب عاصفة فرانسيس جعلت عمليات العبور مستحيلة في نهاية آب/أغسطس، ولكن أحوال الطقس تحسنت مع بداية الشهر الحالي.

ومنذ بداية العام، وصل أكثر من 5 آلاف مهاجر غير نظامي على متن قوارب صغيرة إلى بريطانيا، من بينهم 1468 مثلوا رقما قياسيا خلال شهر واحد، في آب/أغسطس الماضي.