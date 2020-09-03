شاهد: هندوس مومباي يستعيضون عن البحر ببرك الماء لأداء طقوس غانيش تشاتورثي

تبدو شواطئ مومباي مهجورة لحد كبير مقارنة بما تكون عليه في هذا الوقت من العام. فعادة ما تضج هذه الشواطئ بالمتدينين الهندوس المتحمسين لأداء طقوسهم في مهرجان غانيش شاتورثي. هذا العام وبسبب القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا تم إنشاء برك ماء داخل الأحياء لتنفيذ الطقوس السنوية دون الحاجة للتوجه إلى الشواطئ.