حساب المعتقل السعودي سلمان العودة يغرد من جديد على تويتر

بعد توقف حساب الداعية الإسلامي السعودي سلمان العودة عن التغريد لثلاث سنوات كاملة بسبب اعتقاله من قبل السلطات السعودية، عاد ليغرد من جديد.

وأعلن ابنه عبد الله العودة عن إشرافه على الحساب الذي يتابعه أزيد من 13 مليون مستخدم.

وكانت أول تغريدة نشرها حساب العودة الموثق والذي أضيف إلى جانب اسمه كلمة (معتقل) هو فيديو قديم للداعية يلقي فيه أبياتا شعرية.

وأرفق الفيديو بنص جاء فيه "د.سلمان العودة-فرج الله عنه- عن عن رسول العلى والفضل والخير والهدى صلى الله عليه وسلم #معتقلو_سبتمبر

وكانت ثاني التغريدات التي نشرها الحساب "اليوم يكمل د. سلمان العودة ثلاث سنوات في عزله الانفرادي بعد معاناة طويلة مع الأذى والضغط .. فلا تنسوه من دعائكم".

وكانت آخر تغريدة للعودة على حسابه قبل اعتقاله بتاريخ 9 أيلول سبتمبر عام 2017.

ويعتبر العودة قريبا من جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات السعودية، وهو بين عشرين شخصا تم توقيفهم في منتصف أيلول/سبتمبر 2017، وبينهم كتّاب وصحافيون، في سياق حملة توقيفات استهدفت معارضين في المملكة.

أوقف العودة بعدما نشر تغريدة في أيلول/سبتمبر 2017 رحّب فيها بطريقة غير مباشرة بإمكانية التوصل إلى حل للأزمة مع قطر وفك الحصار الذي فرض عليها من قبل المملكة رفقة دول خليجية أخرى.

ونشرت منظمة العفو الدولية على حسابها الرسمي، الجمعة، أنه و" منذ ثلاث سنوات وحتى الآن يقبع الشيخ سلمان العودة في السجن في السعودية لمطابته بإصلاحات لتعزيز احترام حقوق الإنسان في إطار الشريعة الإسلامية. ولا يزال يواجه رجل الدين الاصلاحي الشيخ #سلمان_العودة احتمال حكم الإعدام".

و أضافت المنظمة في تغريدة أخرى أن " القيادة في السعودية بزعامة ولي العهد محمد بن سلمان توجِّه رسالة مخيفة، مفادها بأنه لن يتم التسامح مع حرية التعبير. نواصل بمطالبة السلطات السعودية بإطلاق سراح سجناء الرأي من #معتقلو_سبتمبر وبقية الناشطات والناشطين المحتجزين بسبب نضالهن في مجال دعم حقوق الإنسان".