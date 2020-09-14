أرسلت نجمة أفلام هوليوود أنجيلينا جولي "تبرعاً سخيا" لطفلين كان يشرفان في العاصمة البريطانية لندن على بسطة لبيع عصير الليمون بهدف جمع الأموال من أجل ضحايا حرب اليمن.

وأرفقت جولي تبرعها الذي لم يكشف عن قدره بخطاب صغير تشكر فيه الطفلين إيان موسى وميكائيل إشاك البالغ عمر كل منهما ستة أعوام على جهودهما من أجل مساعدة الأطفال اليمنيين.

وقالت جولي في رسالتها المقتضبة: "شكراً على ما تفعلانه أنتما وأصدقاؤكما لمساعدة أطفال اليمن. أعتذر عن عدم قدرتي شراء عصير الليمون منكما ولكنني أود أن أتبرع".

ويبيع موسي وميكائيل "الليموناضة" الطازجة مقابل 2 جنيه إسترليني في شرق لندن لجمع ما يكفي وإرساله إلى أطفال اليمن.

وراودتهما الفكرة بعد أن عرضت عليهما عائلاتاهما شريط فيديو عن مأساة الحرب المستعرة في اليمن بغية توعيتهما بما يمكن فعله من أعمال خيرية لمساعدة المنكوبين في مناطق أخرى من العالم.

وقام الطفلان بتوجيه رسالة شكر خاصة إلى جولي عبر موقع إنستغرام، قالوا فيها إن تبرعها يساهم في جهود التوعية بآثار الأزمة اليمن ودعوها فيه النجمة الأسترالية الأصل لشراء عصير الليمون من بسطتهما حال وجودها في لندن.

وقام الطفلان بتعليق رسالة جولي أعلى البسطة كنوع من الدعاية ولإبراز التقدير لجهودها.

وعينت الأمم المتحدة جولي مبعوثة خاصة لها في عام 2012 لنشر التوعية عن مناطق الأزمات والنازحين جرّاء الحروب والنزاعات المسلحة والمجاعات.

وقد راح أكثر من 100 ألف يمني ضحية الحرب الدائرة منذ 2015 بدايةِ ما يعرف بعاصفة الحزم التي يشنها التحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين المدعومين من إيران. وقد تسببت هذا في العديد من الأزمات الصحية والغذائية مست مئات الآلاف من الأشخاص إذ أصبح اليمن يعيش أسوء كارثة إنسانية في العالم.