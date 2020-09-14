ليلة أخرى في العراء قضاها ما يقارب من 10 آلاف لاجئ شردهم حريق مخيم موريا اليوناني، إذ لا يزالون ينامون في شوارع مدينتي مارا تيبي وضواحي ميتلين في جزيرة لسبوس. وكان حوالي 300 مهاجر ولاجئ انتقلوا بحلول يوم الأحد إلى مخيم آخر، أقامه الجيش اليوناني في كارا تيبي، إلا أن العديد من هؤلاء اللاجئين قالوا إنهم لا يريدون الإقامة في المخيم، وإنهم يريدون حريتهم ومواصلة السفر في أوروبا.
وكان الآلاف من هؤلاء قد فروا من مخيم موريا المكتظ الأسبوع الماضي، عندما اندلعت حرائق عدة هناك، وقد ألقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس باللوم على بعض المقيمين في المخيم، في محاولة منهم لابتزاز حكومته على حد تعبيره، بتعمد إشعال الحرائق التي دمرت المخيم، قائلا إن ذلك ربما يمثل فرصة لتحسين كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي، مع تحد رئيسي كهذا.
No Comment المزيد من
شاهد: احتجاجات واسعة ضد إجراءات الحجر الصحي وقضايا الفساد في الأرجنتين
شاهد: مظاهرة نسائية في العاصمة البيلاروسية مينسك والشرطة تتعامل بعنف مع المتظاهرات
شاهد: حفلة سيمفونية على سطح أحد المباني بدريسدن في ألمانيا
اليونان تتوقع معالجة أزمة المهاجرين في جزيرة ليسبوس في غضون أسبوع
شاهد: زيارة خاصة بالعراة لمعرض الممثل الفرنسي الراحل لويس دي فونيس
شاهد: مظاهرات نسائية للتنديد بعملية اغتصاب جماعي لسيدة باكستانية أمام أطفالها
شاهد: نساء من حركة "فيمن" النسائية يقتحمن السفارة البيلاروسية في باريس
شاهد: برلين تحتفي بالأنوار وتُنسي سكانها آلام جائحة كورونا
شاهد: الآلاف يتظاهرون في إقليم كتالونيا باسبانيا ويجددون مطالبهم بالانفصال
شاهد: "دون تعليق" في أسبوع...إعصار مدمر في اليابان وحريق بأكبر مخيم للاجئين في أوروبا
شاهد: مقتل محامي على يد الشرطة يتسبب في أعمال شغب وسقوط ضحايا في كولومبيا
شاهد: صور من السماء لما تبقى من مخيم موريا للاجئين في اليونان بعد أن التهمته النيران
شاهد: سائق سيارة يصور حرائق أوريغون أثناء رحلته بين غابات الولاية
شاهد: عمال بالآلاف يحتجون أمام البرلمان الألماني للمطالبة بالدعم الحكومي
شاهد: اندلاع حريق هائل في مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية والسبب كورونا
شاهد: العثور على بقايا حيوان ماموث في موقع بناء مطار مكسيكو سيتي
شاهد: رجال الإطفاء يكافحون لإخماد الحرائق المستعرة في عدة ولايات أمريكية
شاهد: أشهر قاعات الرقص في المكسيك تواجه خطر الزوال بسبب كوفيد-19
شاهد افتتاح متجر لرولينغ ستونز في لندن
شاهد: سريلانكا تستعين بمواد كيميائية خاصة لإخماد حريق شب بناقلة نفط