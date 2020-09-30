شاهد: مسيرة في مكسيكو للمطالبة بتشريع الإجهاض في سائر أنحاء المكسيك

تظاهرت مئات الناشطات النسويات الإثنين في شوارع مكسيكو للمطالبة بتشريع الإجهاض في سائر أنحاء المكسيك، عشية اليوم العالمي للتحرك من أجل نفاذ آمن وقانوني لخدمات الإجهاض، على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وقد تجمعت المتظاهرات اللواتي ارتدين بغالبيتهن الأسود في وسط مكسيكو التاريخي حيث اندلعت مواجهات مع عناصر مكافحة الشغب الذين انتشروا بأعداد كبيرة لمواكبة مسيرتهم في شوارع المدينة.

وهتفت المتظاهرات "نريد الحق بالإجهاض القانوني والآمن والمجاني لجميع النساء".

وهن يطالبن بإلغاء تجريم الإجهاض في سائر أنحاء البلاد، إذ إن هذه العمليات غير قانونية سوى في العاصمة مكسيكو منذ 2007 وولاية واهاكا (جنوب) منذ 2019 وحتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل.

ولا تزال عمليات الإجهاض تُصنف على أنها جرائم في أمريكا اللاتينية باستثناء كوبا والأوروغواي اللتين تسمحان بها.

وقد صعدت الحركات النسوية من تحرّكاتها الاحتجاجية دفاعا عن قضايا المرأة في ظل ازدياد أعمال العنف ضد النساء في المكسيك التي أحصي فيها أكثر من ألف جريمة قتل طاولت نسوة سنة 2019 وأفلت أكثرية مرتكبيها من العقاب.