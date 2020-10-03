طبيب دونالد ترامب: "الرئيس بصحة جيّدة جداً"

قال شون كونلي، طبيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، السبت، إنه بحالة صحية "جيدة جداً" مضيفاً أن حرارته لم تعد مرتفعة منذ 24 ساعة، وأنه لا يعاني من صعوبة في التنفس.

وأكد كونلي أن ترامب لا يتلقى دعماً بالأكسجين، مضيفاً أنه بحالة "جيدة جداً" وأن نسبة تركيز الأكسجين في رئتية بلغت 96 بالمئة، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

من جهتها، نقلت وكالة أسوشييتد برس الأميركية عن أطباء آخرين للرئيس أيضاً قولهم إنه "في حالة معنوية جيّدة واستثنائية". وكان ترامب أعلن فجر أمس إصابته مع زوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا، الأمر الذي استدعى ردود فعل عالمية.