إطلاق تطبيق "Too Good To Go" في الولايات المتحدة لإنقاذ 4 ملايين وجبة طعام من الهدر

أُطلِق رسمياً في مدينتين أميركيتين تطبيق "تو غود تو غو" للهواتف الجوّالة الذي يتيح في 14 دولة أوروبية شراء وجبات وسلّات غذائية بأسعار زهيدة بدلاً من إتلافها.

وقالت الشريكة المؤسِسة للتطبيق لوسي باش في مؤتمر صحافي قبل أيام من اليوم العالمي لمكافحة الإهدار الغذائي إن "ثمة عملاً كبيراً جداً ينبغي القيام به في الولايات المتحدة للحدّ" من هذا الإهدار "وتغيير العقليات على المدى الطويل". وأوضحت باش أن الهدف من هذا التطبيق الذي حمّله خصوصا 7 ملايين فرنسي، هو "الإثبات أننا قادرون على التأثير في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي" في المدينتين المختارتين خلال 2020، قبل "نشره في مجمل أنحاء البلاد سنة 2021".

وأبدت باش أملها في أن يساهم التطبيق في إنقاذ أربعة ملايين وجبة طعام في الولايات المتحدة من الإتلاف العام المقبل.

وفي كانون الثاني/يناير، وقّع 38 موزّعا واتحادا مهنيا وجمعية للمستهلكين والشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في فرنسا، بمبادرة من "تو غود تو غو"، على "ميثاق" تعهدوا فيه مكافحة الهدر الغذائي من خلال تحسين "إدارة تواريخ الاستهلاك وفهمها".