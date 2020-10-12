تعرف على الفائزين بجائزة نوبل للاقتصاد في السنوات العشر الأخيرة

فيما يلي لائحة بأسماء آخر عشرة فائزين بجائزة نوبل للاقتصاد التي منحت الاثنين في ستوكهولم إلى الأمريكيين بول ميلغروم وروبرت ويلسون في ختام موسم جوائز نوبل 2020:

- 2020: بول ميلغروم (الولايات المتحدة) وروبرت ويلسون (الولايات المتحدة).

- 2019: ابهجيت بانيرجي (الولايات المتحدة) وإستر دوفلو (فرنسا-الولايات المتحدة) ومايكل كريمر (الولايات المتحدة).

- 2018: وليام نوردهاوس وبول رومر (الولايات المتحدة) عن أعمالهما في دمج الابتكار والتغير المناخي بالنمو الاقتصادي.

- 2017: ريتشارد ثالر (الولايات المتحدة) عن أعماله حول الاقتصاد السلوكي خصوصا الآليات النفسية والاجتماعية التي تؤثر في قرارات المستهلكين أو المستثمرين.

- 2016: أوليفر هارت (بريطانيا-الولايات المتحدة) وبنغت هولستروم (فنلندا) صاحبا نظرية العقد.

- 2015: آنغس ديتون (بريطانيا-الولايات المتحدة) تقديرا لأبحاثه عن الاستهلاك والفقر والرفاهية".

- 2014: جان تيرول (فرنسا) تقديرا لـ "تحليله قوة السوق وتنظيمها".

- 2013: يوجين فاما ولارس بيتر هانسن وروبرت شيلر (الولايات المتحدة) لأعمالهم حول الأسواق المالية.

- 2012: ألفن روث ولويد شابلي (الولايات المتحدة) لأعمالهما حول أفضل طريقة للتوفيق بين العرض والطلب في السوق، مع تطبيقات في وهب الأعضاء والتعليم.

- 2011: توماس ج. سارجنت وكريستوفر ا. سيمز (الولايات المتحدة) لأعمالهما التي تسمح بفهم طريقة تأثير أحداث غير متوقعة أو سياسات مبرمجة على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وهذه الجائزة المسماة رسميا "جائزة بنك السويد للعلوم الاقتصادية في ذكرى ألفرد نوبل" هي الوحيدة التي لم تكن واردة في وصية المخترع السويدي للديناميت.

وقد أسسها البنك المركزي السويدي في العام 1968 ومنحت للمرة الأولى في 1969. أما جوائز نوبل الأخرى (الطب، الفيزياء، الكيمياء، الآداب والسلام) فقد منحت جميعها للمرة الأولى في 1901.