بدآت الدموع تنهر من عيني تاتيانا باشايف حين بدأت قذائف تسقط على قرية ترتر الواقعة في مقاطعة ترتار على الجانب الأذربيجاني بالقرب من الحدود مع اقليم ناغورني قره باغ، والتي لم تترك لها الوقت الكافي للجوء إلى سرداب للاحتماء.
وقالت المرأة البالغة من العمر 56 عاما في البلدة الواقعة على بعد سبعة كيلومترات من خط المواجهة بين الجيشين الأذربيجاني والأرميني "أنا خائفة جدا". وأضافت "لم يحذرنا أحد من أن الحرب على وشك أن تبدأ".
بدأ القتال بين الطرفين في 27 أيلول/سبتمبر الماضي في هذه المنطقة الجبلية من القوقاز وخلفت منذ ذلك الحين أكثر من 600 قتيل، وفقًا لتقارير غير مؤكدة.
تعيش تاتيانا باشايفا وأكثر من 20 من السكان الآخرين، معظمهم من كبار السن، منذ بداية التوتر في قبو تحت الأرض. وأجبر تبادل القصف المدفعي معظم المدنيين الذين لم يفروا على العيش تحت الأرض. هذه الأقبية ذات أرضيات من الحصى وجدران مقشرة أساسية للاختباء.
No Comment المزيد من
شاهد: سيدات وفتيات يتعلمن فنون القتال والدفاع عن النفس في ستراسبورغ بفرنسا
شاهد: توافد عدد كبير من المواطنين لإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا بليون الفرنسية
شاهد: المدارس تفتح أبوابها في نيجيريا وسط إجراءات مشددة
شاهد: أثار القصف على كاتدرائية "المخلص المقدس" في ناغورني قره باغ
شاهد: رافائيل نادال وإيغا شيانتيك في صور تذكارية بعد فوزهما ببطولة رولان غاروس
شاهد: أنصار نادي لوس أنجلس ليكرز يحتفلون بتتويج ناديهم بلقب بطولة المحترفين
شاهد: توم كروز يصور الجزء السابع من "المهمة المستحيلة" في روما
شاهد: مئات السيارات في مسيرة مناهضة لإجراءات الإغلاق في إسبانيا بدعوة من اليمين المتطرف
شاهد: فيضانات كبيرة في فيتنام تودي بحياة 18 شخصا على الأقل
شاهد: نشطاء بيئيون يتظاهرون ضد تجريف الغابات في فرنسا
شاهد: نشطاء "السلام الأخضر" يشيدون تمثالاً للتنديد بسياسات بولسونارو
شاهد: محتجون كتالونيون يحرقون صور الملك الإسباني خلال زيارته لبرشلونة
شاهد: الفيضانات العارمة تشرد الآلاف في نيجيريا
شاهد: معرض تفاعلي يحاكي منزل فريدا كالو في ميلانو
شاهد: الجيش الإسرائيلي يفض احتجاجا لفلسطينيين ضد إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية
شاهد: مظاهرات أمريكية ضد الإفراج عن الشرطي المتهم بقتل جورج فلويد
شاهد: بعض من أغرب مشاهد الأسبوع حول العالم
شاهد: الإسبان يتوافدون على مراكز اختبارات كوفيد-19 في إقليم الباسك وسط ارتفاع نسبة الإصابة في البلاد
شاهد: باريس تكرم رسام شارلي إيبدو المغتال في 2015 بعرض رسوماته الكاريكاتورية
شاهد: اشتباكات بين الشرطة ومحتجين خلال مظاهرة مناهضة لقانون العمل الجديد في إندونيسيا