زلزال عنيف بقوة 7 درجات غرب تركيا (مركز مراقبة الزلازل الأمريكي)

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزال بقوة سبع درجات ضرب قبالة الساحل الغربي لتركيا الجمعة، وأشارت التقارير الأولية إلى تعرّض المباني لأضرار لكن دون ورود أي معلومات عن سقوط ضحايا بعد.

وأفادت الهيئة أنه تم تسجيل الزلزال على بعد 14 كلم قبالة بلدة نيون كارلوفاسيون على جزيرة ساموس في بحر إيجه. وأشارت الوكالة المتخصصة بالكوارث التابعة للحكومة التركية الى أن قوة الزلزال الذي ضرب على عمق 16,5 كلم بلغت 6,6 درجات.