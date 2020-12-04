السودان : لجنة للتحقيق ستستمع لإفادات ضباط كبار في قمع تظاهرة حزيران/ يونيو 2019

ستستمع لجنة للتحقيق اعتباراً من منتصف كانون الأول/ ديسمبر لضباط كبار في الجيش السوداني بشأن التفريق الدموي لتظاهرة مؤيدة للديمقراطية في حزيران/ يونيو 2019 أسفرت عن مقتل نحو مئة شخص، حسبما أفادت الخميس وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وكان مسلحون يرتدون بزات عسكرية قد فرقوا بعنف في الثالث من حزيران/ يونيو 2019 بعد نحو شهرين من سقوط عمر البشير على أثر انتفاضة شعبية غير مسبوقة، بتفريق اعتصام نظمه المتظاهرون أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

وعبر المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى الحكم بعد رحيل البشير عن أسفه لحدوث "أخطاء" بعد أن طلب من قادته "خطة لتفريق" المتظاهرين.

وقال المستشار الإعلامي للفريق عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش في تصريحات نقلتها الوكالة الخميس أن ذلك يشمل "كل أعضاء ما كان يسمى المجلس العسكري الانتقالي الذي تم حله الآن".

وكان البرهان رئيساً لهذه اللجنة التي تم حلها مع إنشاء مجلس السيادة في آب/ أغسطس 2019 أعلى هيئة للسلطة في السودان، والتي يرئسها منذ ذلك الحين.

ونقلت الوكالة عن اللواء الطاهر أبو هاجة قوله "حددت اللجنة 16كانون الأول/ ديسمبر الجاري موعدا لبدء إدلاء الأعضاء بشهادتهم"، موضحا أن الاستدعاءات وصلت إلى المعنيين الأربعاء.

ويترأس اللجنة نبيل أديب محامي حقوق الإنسان الذي عين في تشرين الأول/ أكتوبر من قبل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

ويشكل قمع تظاهرة الثالث من حزيران/ يونيو وحداً من الأحداث الأكثر دموية في الحراك الاحتجاجي ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي استمر خمسة أشهر وسقط خلاله مئات القتلى، حسب مصادر عدة.