شبكة تلفزيون روسية تقول إن تركيا أوقفت صحفيين روسيين من طاقمها في إسطنبول

أوقفت الشرطة التركية صحفيين يعملان في شبكة "إن تي في" التلفزيونية الروسية، على ما أعلنت الشبكة. وأوردت "إن تي في" في بيان "أبلغ الصحفي أليكسي بيتروشكو ومصوره إيفان ماليشكين هيئة التحرير أن الشرطة أوقفتهما في اسطنبول" صباح الخميس.

وكان الصحفيان لا يزالان موقوفين مساء الخميس، وفق ما جاء في رسالة بعثها بيتروشكو إلى زملائه ونقلتها الشبكة التلفزيونية.

وجاء في البيان أن الصحفيين العاملين في برنامج "تسينترالنويي تلفيدينيي" الذي يقدم نفسه على أنه برنامج إخباري أسبوعي، لا يردان على الاتصالات الهاتفية ولا على الرسائل النصية منذ توقيفهما.

وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية أن الصحفيين اعتقلا فيما كانا "يصوران مصنعا للطائرات المسيرة بدون أي ترخيص". وأكد المصدر أنهما "وصلا إلى إسطنبول لتصوير "برنامج"، لكنهما لم يحصلا على إذن ولا على ترخيص" للتصوير.

من جانبها، أعلنت السفارة الروسية في تركيا أنها على اتصال مع السلطات التركية لاستيضاح الوضع. وكتبت في بيان على موقعها على فيسبوك "نعول على تعاون" من الجانب التركي.

وجرى توقيف الصحفيين في وقت أعلنت تركيا الداعمة لأذربيجان هذا الأسبوع التوصل إلى اتفاق مع روسيا لإقامة مركز مراقبة مشترك مكلف مراقبة وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، المنطقة الانفصالية الأذربيجانية ذات الغالبية الأرمنية.

واندلعت معارك دامية بين القوات الأذربيجانية والانفصاليين الأرمن في هذا الإقليم في نهاية سبتمبر-أيلول، أسفرت عن سقوط آلاف القتلى خلال ستة أسابيع.

وفي مطلع نوفمبر-تشرين الثاني، وقعت أذربيجان وأرمينيا اتفاقاً برعاية روسيا وضع حدا للمواجهات.