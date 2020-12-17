مفاوضات بريكست: فون دير لايين تقول إن الحلّ "صعب جدّاً" وجونسون يرجح الفشل

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، مساء الخميس إن تجاوز الخلافات بين لندن والاتحاد الأوروبي في مفاوضات ما بعد بريكست سيكون "صعبًا للغاية"، بعد محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وكتبت فون دير لايين في تغريدة على تويتر: "قمنا أنا وبوريس جونسون بتقييم المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورحبنا بإحراز تقدم كبير في العديد من القضايا. ومع ذلك، لا تزال هناك اختلافات كبيرة، ولا سيما بشأن الصيد. سيكون تجاوزها صعبًا للغاية. المفاوضات ستستمر غدا (الجمعة)".

مؤشرات تحرك

قال مصدر في وزارة الخارجية الألمانية إن ثمة "مؤشرات تحرك" من جانب البريطانيين في مباحثات ما بعد بريكست محذراً في الوقت نفسه من أن الوقت ينفد.

وأكد المصدر "نرى مؤشرات تحرك من الجانب البريطاني أيضا. لكن المشكلة الفعلية تكمن في نفاد الوقت سريعا أمام المصادقة" على أي اتفاق محتمل. غادرت بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي في نهاية كانون الثاني/يناير لكنها ملزمة بغالبية القواعد والأنظمة المرعية الإجراء فيه حتى 31 الشهر الحالي فيما يحاول الطرفان الاتفاق على شروط علاقاتهما التجارية بعد ذلك.

الفشل هو الأرجح

على الجهة الأخرى من المانش، في لندن، قال مسؤول بريطاني سابقاً اليوم، إن احتمال الفشل في مفاوضات "بريكست" يبقى الأرجح على الرغم من "التقدم الجيد" الذي تحدث عن كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه صباح اليوم.

وقال الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن خروج بريطانيا من السوق المشتركة الأوروبية في الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر ضمن قواعد المنظمة العالمية للتجارة، أي خروج بريطانيا من الاتحاد من دون التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة (مع الاتحاد الأوروبي) تبقى النهاية الأرجح للمفاوضات.

وشدّد المتحدث باسم جونسون على أن الطرفين لا يزالان يبذلان كل ما بوسعهما من جهود من أجل التوصل إلى حلّ.

وكان بارنييه صرّح سابقاً مم صباح الخميس عن "تقدم جيد" في المفاوضات التجارية مع المملكة المتحدة، لكنه أكد أن "عقبات ما زالت قائمة"، قبل أسبوعين من الانفصال النهائي.

وقال بارنييه في تغريدة على تويتر "في هذه الجولة الأخيرة من المحادثات، أصبحت الشفافية والوحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى". وحذر من أنه "لن نوقع إلا اتفاقا يحمي مصالح الاتحاد الأوروبي ومبادئه".