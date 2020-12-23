شاهد: حريق هائل في مخيم للمهاجرين في البوسنة وجماعات حقوقية تتهم السلطات بالتقصير

اندلع حريق هائل يوم الأربعاء في مخيم مؤقت للمهاجرين في شمال غرب البوسنة، في حادثة أدانتها جماعات حقوقية اتهمت السلطات بالتقصير والمخيم بأنه غير ملائم للمهاجرين بسبب نقص الموارد فيه.

وأظهرت لقطات مصورة دخانا أسودا كثيفا يتصاعد من المخيم "ليبا" قرب الحدود مع كرواتيا، والذي يأوي نحو 1200 مهاجر. وشوهد السكان يفرون من المكان، دون ورود أية تقارير عن وقوع إصابات، أو أي معلومات عن سبب الحريق.

حذر الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين سلطات البوسنة من وجود آلاف المهاجرين الذين يواجهون شتاء قاسيا بلا مأوى، وناشدها اتخاذ إجراءات في ظل خلافات سياسية تعيشها البلاد.

مخيم ليبا - قرب بيهاتش، البوسنة Euronews

وجاء بيان مشترك لمفوضي الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن السياسة الخارجية والهجرة والتوسع "إن وضع الهجرة في البوسنة والهرسك ينذر بالخطر".

تعرضت حكومة البوسنة في السنوات الأخيرة لانتقادات واسعة تتهمها بسوء التعامل مع وصول المهاجرين الهاربين من الحرب والفقر في بلادهم. وبات الآلاف منهم ينامون في ظل ظروف قاسية في مخيمات مؤقتة أو منازل مهجورة دون مرافق. لكن رغم هذا، يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق أيضا من أن إغلاق المخيم سوف يزيد من أوضاع هؤلاء المهاجرين سوءا.