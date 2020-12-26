شاهد: مطار "شيريميتيفو" الدولي في موسكو يفتتح مدرجه الجديد

افتتح مطار "شيريميتيفو" الدولي في موسكو الخميس مدرجه الجديد الذي أعيد بناؤه. ويبلغ طوله حوالي ثلاثة كيلومترات وعرضه ستون مترا. واستغرقت عمليات بناء هذا المدرج تسعة أشهر.
وبعد الافتتاح الرسمي الذي أقيم في المطار وقطع الشريط من قبل كبار المدراء، جابت عشرات الشاحنات التابعة للمطار المدرج الجديد للاحتفال بهذا الحدث.
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