شاهد: بعد إقرار قانون الإجهاض.. الاحتفالات تعمّ العاصمة الأرجنتينية

أقرّ الكونغرس الأرجنتيني مشروع قانون الإجهاض بشقيه (برلمان ومجلس شيوخ) وهو مشروع القانون الذي أثار انقساماً عميقاً لدى الرأي العام منذ طرحه، في بلد حيث تتمتع الكنيسة الكاثوليكية بنفوذ واسع.

وقبل التصويت تجمع الآلاف من الناشطين المؤيدين لقانون الإجهاض بالقرب من مقر الكونغرس بالعاصمة، وقابلهم معارضون له. ومع الإعلان عن تشريع الإجهاض، أقام مؤيدو التشريع احتفالات كبيرة. وصوّت مجلس الشيوخ على هذا القانون فجر الأربعاء بغالبية 38 صوتاً في مقابل رفض 29 وامتناع واحد، وذلك بعد عامين من سقوط المحاولة الأولى.

وأصبحت الأرجنتين الأربعاء واحدة من الدول القليلة في أمريكا اللاتينية التي تشرّع الإجهاض، لتنضم إلى كوبا والأوروغواي وغيانا ومقاطعة مكسيكو في المكسيك، لناحية السماح بالإجهاض من دون شروط.