أوربا توافق على استعمال لقاح ثان لكوفيدـ19 وتتجه نحو تشديد الإغلاق

انضمت البرتغال إلى قائمة الدول الأوروبية التي شدّدت قيودها أمام تسارع وتيرة ارتفاع عدد الإصابات بعدوى كوفيدـ19.

وقد مدد المشرّعون حالة الطوارئ التي كانت ستنتهي اليوم. وتتضمن الإجراءات المعمول بها حاليا حظرا للتجول الليلي من الساعة 11 مساء حتى الساعة 5 صباحا. وقد بلغ عدد الإصابات حدا قياسيا بنحو 10 آلاف إصابة يوميا، ما يسلط مزيدا من الضغط على النظام الصحي.

مزيد من الإغلاق في أيرلندا

بدروها شددت أيرلندا إجراءات الحجر الصحي، من خلال إغلاق المدارس ومواقع البناء لثلاثة أسابيع أخرى على الأقل.

وعن الحالة الوبائية في بلاده قال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، إن المرض يحاصر المستشفيات في أنحاء أيرلندا وأوروبا، حيث أضحى موظفو الصحة منهكين وهم يواجهون موجة هائلة من حالات العدوى أكبر من الأولى، وعددا كبيرا من المرضى أكثر من أي وقت مضى.

نحو إمكانية تشديد الإغلاق في فرنسا

وفي فرنسا يُتوقع أن تبدّد الحكومة أي خطط سابقة لرفع القيود خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس.

وبعد أن كان من المنتظر إعادة فتح المقاهي والحانات يوم 20 من الشهر الحالي، فإنه يرجح أن تبقى مغلقة، في وقت تتعرض فيه الحكومة إلى انتقادات بسبب بطء برنامج التطعيم وارتفاع نسب العدوى. كما تواجه منتجعات التزلج المصير ذاته، وربما يفرض المزيد من حظر التجول.

ضوء أخضر لاعتماد لقاحات موديرنا

وفيما يتعلق بالتلقيح/التطعيم، فقد أعطت الوكالة الأوروبية للأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي موافقتها، لاعتماد لقاح كوفيدـ19 الذي توفره شركة موديرنا ، ويمنح هذا القرار الكتلة الأوروبية المكونة من 27 دولة لقاحا ثانيا، للاستخدام في مكافحة فيروس كورونا.

وقال رئيس هيئة تقييم الأدوية الهولندي تون دي بور، إن لقاح موديرنا موجّه للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 18 سنة، مبينا أن نتائج دراسة أظهرت أن مستويات الأجسام المضادة تزداد بصفة جيدة بعد حقنتين، وأن خلايا "ت" تتمتع باستجابة مناعية جيدة.

وقد تعرض الاتحاد الأوروبي لانتقادات بسبب عدم تسريع الموافقة على اللقاح وبرنامج التطعيم في أنحاء أوروبا. وتقول المفوضية الأوروبية إنها توصلت إلى اتفاقيات مع خمس شركات أخرى للادوية، لشراء مئات ملايين اللقاحات، بعد أن يتم تجريبها سريريا.