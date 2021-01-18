توقيف أستاذ مسرح للاشتباه باغتصابه طالباته في صربيا

أعلن وزير الداخلية الصربي الإثنين توقيف مدير كلية عريقة للفنون المسرحية في بلغراد للاشتباه باغتصابه وتحرشه الجنسي بما لا يقل عن خمس من طالباته.

وقد أثارت هذه الاتهامات صدمة في هذا البلد الواقع في البلقان، الذي لم تطله سابقاً موجة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي التي هزّت أركان هوليوود في 2017 قبل أن تغزو العالم.

وتشتبه الشرطة في ضلوع ميروسلاف أليكسيتش (68 عاماً) وهو مدير كليّة ومدرّس للفنون المسرحية، في عمليات "اغتصاب وتحرش جنسي" في حق خمس فتيات على الأقل بينهن قاصرتان، بين 2012 و2020.

وطلبت الشرطة أيضاً شهادة ضحايا محتملات أخريات. ويأتي هذا التوقيف إثر معلومات كشفت عنها الممثلة ميلينا رادولوفيتش البالغة 25 عاماً لصحيفة "بليتس". وقالت في مقابلة إنها تعرضت للاغتصاب مرات عدة من المشتبه به عندما كانت في سن السابعة عشرة.

وقال وزير الداخلية ألكسندر فولين لقناة "بينك" التلفزيونية "نظن جميعاً أن هذه الأمور تحصل في بلدان أخرى، لكن ها هي تحصل لدينا... من مسؤوليتنا الكفاح لحماية الضحايا ومعاقبة المسؤولين".

ويدير ميروسلاف أليكستش مدرسة خاصة عريقة للفنون المسرحية في بلغراد تتلمذ فيها آلاف الممثلين الشباب من الجنسين، بينهم كثر حققوا شهرة كبيرة في المنطقة.

وكتبت ميلينا رادولوفيتش عبر حسابها على إنستغرام "قررت مع بعض الفتيات الشجاعات، بعد كفاح داخلي طويل، أن نهب ضد أغلال التحرش. لن نستسلم. لا يمكن التسامح مع اغتصاب القاصرات والاستغلال الجنسي للأطفال".

وإثر هذه الاتهامات، نشرت نساء أخريات شهادات مشابهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع وسم خاص يعني "لست وحيدة" بالصربية.