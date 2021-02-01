الصين تتابع التطورات الحالية في ميانمار عن كثب

قالت الصين إنها لا تزال تجمع معلومات حول التطورات التي وقعت ليل الأحد-الإثنين في ميانمار.

والصين واحدة من أهم شركاء ميانمار الاقتصاديين، واستثمرت مليارات الدولارات في مناجم وبنية تحتية وخطوط أنابيب غاز في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وين بين في مؤتمر صحفي يومي "راقبنا ما حدث في ميانمار، ونتابع المزيد من التطورات الآن".

وأضاف "الصين جارة صديقة لميانمار. نأمل أن تتعامل جميع الأطراف في ميانمار بشكل صحيح رغم خلافاتهم بموجب الإطار الدستوري والقانوني والحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي ".

وبينما يميل الحزب الشيوعي الحاكم في الصين إلى الأنظمة السلطوية، إلا أنه كان له تاريخ منقسم مع جيش ميانمار، والذي يرتبط أحياناً بحملاته ضد الأقليات العرقية الصينية وتجارة المخدرات على طول حدودهم الجبلية الطويلة.

والصين إحدى الدول الكبرى القليلة التي تدعم بورما بوجه الإدانة الدولية لطردها للروهينغا عام 2017 والذي أدى إلى اتهامات بـ"الابادة" في محكمة العدل الدولية بلاهاي.