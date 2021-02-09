شاهد: اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن في لبنان

اشتبكت عناصر من قوات الأمن اللبنانية والجيش اللبناني مع متظاهرين تجمعوا أمام المحكمة العسكرية في بيروت للمطالبة بالإفراج عن معتقلين ألقي القبض عليهم خلال احتجَّاجات في ساحة النور بمدينة طرابلس. كانت المدينة الفقيرة في طليعة حركة الاحتجَّاجات التي شهدتها البلاد في أكتوبر 2019 ، ويرجع ذلك جزئياٍ إلى الصعوبات الاقتصادية والمطالبة بإصلاحات عميقة للنظام السياسي الطائفي والمحسوبية في لبنان.