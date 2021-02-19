نزالات قوية لحصد الذهب في اليوم الأول من بطولة الغراند سلام للجودو بتل أبيب

شهد اليوم الأول من بطولة غراند سلام للجودو التي أقيمت في تل أبيب تألق الفرنسية شيرين بوكلي التي واجهت بطلة العالم مرتين الأوكرانية داريا بيلوديد.

وأثبتت النجمة الصاعدة أحقيتها باللقب والفوز بالذهبية بعد تغلبها على منافستها بإيبون، لتكون سيدة اليوم الأول في وزن أقل من 48 كغ.

وصرحت بوكلي عقب الفوز في النهائي "كانت هذه المباراة (النهائية) مباراة مبنية على المعنويات… المعنويات الجيدة. لا أتذكر ما فعلته (من حركات) ومتى.

فقط كنت في حالة من الشعور الجيد، وفزت بإيبون".

وفي نزلات الرجال أدى الأذربيجاني مامادسوي مباراة نهائية مثيرة ضد خصمه الجورجي نوزادزي وفاز عليه بحركة أوتشي غاري رائعة ليحصد الذهب في وزن أقل من 60 كغ.

وبالعودة للنساء شهد اليوم الأول تألق البريطانية تشيلسي جايلز التي هزمت البطلة الأولمبية ماجليندا كيلميندي لتمهد طريقها إلى النهائي في وزن أقل من 52 كغ.

وفازت جايلز بالذهبية بعد تغلبها على جيلي كوهين في النهائي من خلال حركة سان غاكو.

وفي وزن أقل من 66 كغ للرجال واجه الإسباني غايتيرو مارتن البيلاروسي مينكو في نهائي حيث فيه مارت حقق انتصارًا تكتيكيًا على خصمه ليحصد الذهب.

وأشاد مارتن بالتنظيم "الجيد" للبطولة في ظل الوباء العالمي قائلا " الكل يريد الخروج والعودة إلى الحياة الطبيعية. حاليا، هذا مستحيل. وفي هذا الشأن قام المشرفون على التنظيم بعمل رائع . التنظيم والبروتوكولات جيدة. الجميع يعرف ما يجب فعله، وما لا يجب، أنا سعيد حقًا بهذه التنظيم".

و أسدل الستار عن منافسات اليوم الأول بفوز الإسرائيلية نيلسون ليفي بالذهبية بعد تغلبها على منافستها الفرنسية سيسيك في وزن أقل من 57 كغ.