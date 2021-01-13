فرنسا تهيمن على أجواء اليوم الأخير من بطولة الماسترز للجودو في الدوحة بحصدها 3 ذهبيات

كانت نزالات اليوم الأخير من بطولة الماستر للجودو في الدوحة، بين فئات الوزن الثقيل والتي شهدت مشاركة البطل الأولمبي مرتين وبطل العالم 10 مرات الفرنسي تيدي رينر.

وعاد ملك فرنسا للأوزان الثقيلة إلى القمة ليحصد رابع ميدالية ذهبية في الماسترز، ما جعل منه رجل اليوم الثالث دون منازع.

واجتاز رينر الأدوار التمهيدية بسهولة إلى غاية وصوله للنهائي أين تغلب على الروسي إينال تاسويف، وبذلك بصم رينر على بداية قوية هذا العام مضيفا قطعة ذهبية أخرى إلى مجموعته الملحمية.

وقدم الميداليات رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني.

و أدلى رينر برأيه حول البطولة قائلا "هذه المنافسة رائعة. المشرفون والدولة نظموا بطولة جميلة وآمنة لجميع الرياضيين و-وجميع- أعضاء الاتحاد الدولي. لذا شكراً جزيلاً لدولة قطر والمنظمين".

تيدي رينر يعود بقوة هذا العام ويحصد رابع ذهبية له في بطولة الماسترز يورنيوز

أما سيدة اليوم الثالث فكانت بطلة العالم الفرنسية مادلين مالونغا التي أعادت تكرار نهائي بطولة طوكيو العالمية ضد اليابانية أمادة شوري.

وسجلت مالونغا مبكرا على شوري بحركة "أوسوتو غاري" وحافظت على تقدمها إلى غاية نهاية النزال لتفوز بالذهب.

وحصلت على ميداليتها من قبل رئيس الاتحاد القطري للتايكوندو والجودو والكاراتيه خالد بن حمد العطية.

وقالت مالونغا عقب التتويج "أشعر أنني بحالة جيدة، جيد جدًا، كان يوما مهما للغاية للفوز. إنها سنة الألعاب الأولمبية ومن المهم بالنسبة لي الفوز في كل نزال".

وفي فئة أزيد من 78 كغ نساء، خطفت الفرنسية رومان ديكو ثالث ذهبية لفرنسا في البطولة، وأدت ديكو حركة "أوسايكومي" ضد صاحبة البرونزية العالمية الأذربيجانية كيندزرسكا في النزال النهائي. وقدم لها الميدالية رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي.

وفي وزن أقل من 90 كغ رجال، كان بطل العالم الهولندي نويل فان تي إند المتفوق على خصمه الجورجي بيكا غيفنيشفيلي بحركة وازا خاطفة مكنته من الحصول على أول ميدالية ذهبية له على الإطلاق.

وقد قدم الميداليات للفائزين رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد الصباح.

أما في فئة أقل من 100 كغ، أثبت الجورجي فارلام ليبارتيلياني مرة أخرى أنه أحد أعظم لاعبي الجودو لهذا الجيل بعدما حسم اللقب لصالحه في الثواني الأولى من النزال النهائي.

وفاز ليبارتيلياني على خصمه بحركة وازا آري خاطفة ويفوز بالميدالية الذهبية الثالثة له، وقلده ميداليته المدير الرياضي للاتحاد الدولي للجودو أرمين باجدا ساروف.