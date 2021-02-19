فيديو: كيف تخطت وفيات كورونا عتبة الـ100 ألف في إفريقيا؟

تجاوزت إفريقيا، القارة السمراء المنهكة حاجز الـ 100000 حالة وفاة مؤكدة بمرض كوفيد_19، مع تسجيل أكتر من 3800000 إصابة في وقت يكافح فيه العاملون في مجال الرعاية الصحية، من هم في الخطوط الأمامية للصمود.

وقال جون نكينغاسونغ، مدير المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها لوكالة "أسوشيتيد برس" في حديث عن فيروس كورونا "أعتقد أنه أمر مخيف حقًا"، ومضيفا "نحن أكثر عرضة للخطر مما كانوا يعتقدون".

وذكر مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا يوم الجمعة، إن إجمالي الوفيات بلغ 100294، منوها أن القارة شهدت في الأسبوع المنتهي يوم الأحد، انخفاضا بنسبة ٢٨ بالمئة في الوفيات.

هذا وأبلغ العاملون في المجال الصحي في وقت سابق، من تنفسوا الصعداء خلال العام الماضي بعد أن كان عدد الوفيات في الدول الإفريقية بسبب فيروس كورونا متدني مقارنة بالعديد من دول العالم عن قفزة كبيرة في أعداد الوفيات.

من جانبه، قال ماتشيديسو مويتي، رئيس منظمة الصحة العالمية في إفريقيا للصحفيين الأسبوع الماضي، إن الوفيات الناجمة عن كوفيد -19 زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 40٪ في إفريقيا مقارنة بالشهر السابق. هذا وأكثر من 22000 شخص ماتوا في الأسابيع الأربعة الماضية.

وبالكاد شهدت القارة التي تضم 54 دولة ويبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة وصول إمدادات اللقاحات المضادة للوباء القاتل، هذا ويشكل الفيروس المتحور الذي ظهر في جنوب إفريقيا تحديًا لجهود التطعيم.

واعتبر نكينجاسونج، أنه بحال توفرت الجرعات الكافية من اللقاح، يجب أن تقوم القارة بتطعيم 35٪ إلى 40٪ من سكانها قبل عام 2021 و60٪ بحلول نهاية عام 2022.

ويعتبر البعض أن هذه الأعداد لا يمكن أن تكون نهائية، نظرا لافتقار العديد من الدول الإفريقية الفقيرة إلى وسائل تتبع الإصابات والوفيات من جراء الفيروس الجديد.