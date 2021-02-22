السعودية تفتح الباب أمام النساء الراغبات في الانضمام إلى الجيش

قالت صحفية "Arab News" السعودية الناطقة بالإنجليزية إن الرياض فتحت باب التقديم الرسمي للنساء الراغبات في الالتحاق بصفوف الجيش.

وتأتي الخطوة، التي تم الإعلان عن التحضير لها لأول مرة عام 2019، استكمالاً لعدد من الإجراءات التي اتخذتها الرياض خلال السنوات القليلة الماضية لمنح النساء حرية ودور أكبر للمساهمة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

وسيسمح للنساء بتقلد الرتب العسكرية بدءاً من جندي وحتى رقيب في الجيش السعودي، والبحرية الملكية السعودية، وقطاع قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية والخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وطبقاً للصحيفة، يجب على المتقدمات اجتياز شروط قبول محددة، من ضمنها أن يكن لديهن سجل إجرامي نظيف وأن يكن لائقات طبيا وأن تتراوح أعمارهن ما بين 21 و40 عاماً على أن لا يقل طولهن عن 155 سنتيمترا.

وأكدت الصحيفة أن المتقدمات المتزوجات من أجانب لن يسمح لهن بالانضمام لصفوف الجيش كذلك يجب على جميع المتقدمات أن يحملن شهادة اجتياز الدراسة الثانوية.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد قاد جهود إصدار عدة قوانين ومراسيم حررت المرأة السعودية مثل السماح لها بقيادة السيارات وحضور الفعاليات الرياضية والسفر والعمل وإنشاء الأعمال الخاصة دون موافقة الزوج أو الأب.