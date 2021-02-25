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إيطاليا

شاهد: انهيار جزء من مقبرة بساحل الريفيرا الإيطالي

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بقلم:  Adel Dellal
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انهيار أرضي في مقبرة في إيطاليا يتسبب في سقوط نحو 200 تابوت في مياه البحر.
انهيار أرضي في مقبرة في إيطاليا يتسبب في سقوط نحو 200 تابوت في مياه البحر.   -   حقوق النشر  AP Photo
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انهار جزء من مقبرة في منطقة ساحل "الريفيرا" الإيطالية في البحر مساء الاثنين، مما أدى إلى سقوط حوالي 200 نعش على أحد المنحدرات البحرية. وقد صُدم السكان لرؤية منظر التوابيت، التي ربما يعود بعضها لأحبائهم، وهي تطفو فوق الماء.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية محلية أنه تم انتشال عشر جثث مع تحديد هوية خمسة منها. وقد تمكنت السلطات المحلية من انتشال حوالي 20 نعشاً حتى الآن.

ولا تزال عمليات البحث جارية وربما قد تستغرق بعض الوقت حيث حذر الخبراء من أن أجزاءً من الجرف المحيط بالانهيار الأرضي لا تزال غير مستقرة.

وتقع المقبرة على جرف 70 مترا فوق مستوى سطح البحر، وكانت هناك مخاوف بشأن سلامته حتى قبل الانهيار الأرضى، وبدأت الأعمال لتثبيت الجرف.

وقامت السلطات بإغلاق المقبرة أمام الجمهور ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ويُعتقد أن هذا الانهيار وقع بسبب تآكل الجرف الأساسي، بالإضافة إلى العواصف الساحلية الشديدة التي ضربت المنطقة على مدار السنوات القليلة الماضية.

وفتح مكتب المدعي العام المحلي تحقيقا في سبب الانهيار، ولحدّ الآن لم توجه اتهامات لأيّ طرف.

المصادر الإضافية • أ ب