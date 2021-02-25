الإمارات: تخفيف العقوبة على سائق حافلة عُماني تسبب في حادث مرور أليم

ذكرت وسائل إعلام إماراتية أن محكمة في دبي خففت عقوبة سائق حافلة عماني اصطدم بإشارة تحذير على طريق سريع عام 2019، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا كانوا على متن الحافلة.

وأفادت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية أن محكمة الاستئناف خففت عقوبة السجن من سبع سنوات، وترحيل السائق إلى سنة واحدة فقط دون ترحيل. على أن يتعين على السائق دفع غرامة مالية بقيمة 13612 دولارا و925660 دولارا لعائلات الضحايا.

وحسب تحقيق الشرطة، فقد كانت الحافلة السياحية المليئة بالأجانب قادمة من سلطنة عمان إلى الإمارات العربية في صيف العام 2019، عندما سلك السائق مخرجًا خاطئًا على الطريق السريع وانحرف باتجاه حاجز فولاذي، وقد أسفر الحادث عن مقتل 17 شخصًا، بينهم 12 هنديًا. وأصيب آخرون بجروح.

وأوضحت صحيفة "ذا ناشيونال" أن السائق البالغ من العمر 54 عامًا قد تحمل المسؤولية عن الحادث، وأكد أنه كان يُعاني من صعوبة الرؤية مؤقتًا بسبب وهج الشمس. وقد تمّ استئناف الحكم في وقت لاحق الحكم، بحجة أن الحاجز الفولاذي وضع في مكانه عن طريق الخطأ. وكان من بين 31 شخصا على متن الحافلة المنكوبة مواطنون من بنغلاديش وألمانيا والفلبين.