إغلاق المدارس والجامعات في الضفة الغربية بعد ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا

أعلنت السلطة الفلسطينية السبت إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد لمدة 12 يوما، وذلك ضمن الاجراءات الجديدة المتبعة لمواجهة الارتفاع في عدد الاصابات بفيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ارتفاع عدد الاصابات "بشكل غير مسبوق منذ بداية الجائحة"، مضيفاً أنّ "الاصابات غالبيتها من الفيروس المتحور" بالنسختين البريطانية والجنوب افريقية. وأشار إلى أنّ مستوى إشغال أسرّة المستشفيات بلغ "أرقاما غير مسبوقة منذ بداية الجائحة".

وبلغ عدد الاصابات منذ آذار/مارس 181.906 إصابات و2024 وفاة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقررت السلطة الفلسطينية مواصلة اعتماد الاغلاق الشامل لمختلف المدن الفلسطينية أيام الجمعة والسبت، ومنحت محافظي المدن صلاحيات إغلاق مدنهم حسب ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس.

وتسجّل الأرقام الجديدة في ظل عدم توفر اللقاحات المضادة للفيروس لدى السلطة الفلسطينية. وقال اشتية إنّ السلطة "تنتظر وصول اللقاحات في الأسبوع الاول من اذار/مارس المقبل بعدما دفعت ثمنها حوالي 10 ملايين دولار".

وكانت السلطة الفلسطينية تلقت ألفي جرعة من لقاح موديرنا من الجانب الإسرائيلي، إضافة الى 10 الاف جرعة من لقاح سبوتينك-في الروسي. وفي غزّة، تلقت الحكومة التي تديرها حركة حماس 20 الف جرعة من عدة مصادر.