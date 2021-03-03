شاهد: عاملات الجنس الهولنديات يتظاهرن لمطالبة الحكومة بالسماح لهن بالعودة إلى العمل

شاركت عاملات الجنس في هولندا في مظاهرة تطالب بحق العودة إلى العمل بعد أن سمحت السلطات الهولندية بعودة المهن الأخرى خاصة تلك التي تعرف بـ "مهن الاتصال" مثل مصففي الشعر وصالونات التجميل والمدلكين بإعادة فتح أبوابها اعتبارًا من الأربعاء. ونظمن عاملات الجنس في البلاد، احتجاجا بعد أن تم إعلامهن بضرورة الاستمرار في تعليق نشاط الجنس والمتعة الجنسية بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وسمحت الحكومة الهولندية الأسبوع الماضي لبعض المهن بالعودة إلى العمل، واصفة القرار بـ "استراتيجية الاسترخاء المحفوفة بالمخاطر"، على الرغم من أن حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 عاودت في الارتفاع مؤخرًا.

ميليسا عاملة بالجنس من منطقة أرنهيم، استجابت لدعوة التظاهر، وتقول الشابة التي تمتهن الجنس منذ سنوات إنها تدفع إيجارسكنها تمامًا مثل أي شخص آخر. وتضيف "لماذا يمكن للجميع العمل باستثناءنا ومن سيدفع إيجارنا؟ لم نستفيد من أي دعم مالي من أي شخص وعلينا أن ننقذ أنفسنا".

وتشير مويرا منى، عاملة أخرى في الجنس، إلى أنه بإمكانها القيام بعملها وأن تكون في مأمن من فيروس كورونا. وتتابع "أنا امرأة مسيطرة، وهناك الكثير من الطرق للقيام بالجنس للبقاْ في مأمن من العدوى بالفيروس التاجي، يمكننا أن نبدع حقًا".

تأتي الاحتجاجات وسط إجهاد متزايد للإغلاق ليس فقط في هولندا ولكن في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، حيث لا تزال الحكومات تحاول كبح جماح الإصابات الجديدة، بينما تكثف "ببطء" وتيرة التطعيمات ضد كوفيد-19.