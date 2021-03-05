شاهد: 3 ذهبيات لليابان في اليوم الأول من بطولة الجودو الكبرى في أوزبكستان

احتضنت أوزباكستان بطولة طشقند الكبرى للجودو والتي يتنافس فيها قرابة 500 مصارع من 70 بلدا من أجل الفوز بالذهب في أحد أهم البطولات الجودو.

وفي اليوم الاول من البطولة كانت بطل العالم لعالم 2013 المنغولية مونكبات أورنتس سيدة اليوم دون منازع في وزن أقل من 48 كغ للسيدات.

وعقب اجتيازها للأدوار الأولى فازت مونكبات في النزال النهائي على بطلة الماستر لنسخة 2018 اليابانية تسونودا ناتسومي.

وأنهت مونكبات النزال من خلال تقنية تاني أوتشي والتي تدربت عليها خصيصا من أجل هذه المقابلة، وحققت مونكبات أول ذهبية في بطولة عالمية منذ 2018.

وقالت مونكبات "كنت سعيدة جدًا بالفوز على منافستي اليابانية، لأنني كنت أتدرب على هذه التقنية خصيصًا لها. لذلك عندما نجحت -في تأديتها-، شعرت بفرحة غامرة وسعادة ".

كان رجل اليوم الرقم 1 عالميا الياباني ناغاياما ريوجو.

وشق المصارع ناغاياما طريقه إلى النهائي بفضل أداء قوي ومذهل أقصى فيه جميع منافسيه خلال الأدوار الأولى.

وفي النزال النهائي تغلب ناغاياما على الكازاخستاني ييلدوس سميتوف في المباراة قوية وأنهى الياباني النزال لصالحه من خلال إسقاط مذهل من حركة سيو ناغي.

وصرح ناغاياما "أنا ممتن جدا لتواجدي في المنافسة والقدرة على القتال رغم الوباء. كما أنني مسرور بهذه النتيجة وأشعر بالسعادة لعودتي إلى الجودو ".

في وزن أقل من 52 كغ سيدات فازت بطلة العالم اليابانية آبي أوتا بميدالية ذهبية بعد فوزها على منافستها المنغولية سوسوربارام.

كما فاز الكوري الجنوبي آن باول في نهائي أقل من 66 كغ على خصمه المنغولي يوندون بيرنلي ليحصد الذهب.

وفي فوز يؤكد الحضور القوي لليابانيين في البطولة فازت اليابانية تاموكي مومو بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 57 كغ سيدات.

وبهذا الفوز تكون اليابان قد حصدت 3 ميداليات ذهبية وأخرى فضية في اليوم الأول من البطولة التي ستدوم لثلاثة أيام.