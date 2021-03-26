من جورجيا أرض الأبطال.. إنطلاق بطولة تبليسي غراند سلام للجودو لعام 2021

تعود الجودو إلى جورجيا، أرض الأبطال... إنطلقت الجمعة 26 مارس/أذار بطولة تبليسي غراند سلام للجودو لعام 2021 ومن المقرر أن تنتهي في 28 من الشهر الجاري، بمشاركة 513 لاعبا ولاعبة من 83 دولة، ومن بينها 8 دول عربية، الإمارات والبحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب والجزائر وقطر.

أظهر تيمور نوزادزه للعالم أجمع ما تعنيه رياضة الجودو الجورجية. وبعد أن فشل في الحصول على الميدالية الذهبية في تل أبيب الشهر الماضي، بدأ المصارع الشاب المفعم بالطاقة هذه المنافسة بضربات مذهلة الواحدة تلو الأخرى. وصعد نوزادزه للمرة الأولى على منصة التتويج فجلب الفخر إلى وطنه الأم بما حققه.

وقلد أنزور تشوبينيدزه، رئيس جهاز أمن الدولة في جورجيا، البطل الجورجي الميدالية الذهبية.

وقال نوزادزه "إنه لشرف كبير لي أن أنازل هنا في بلدي جورجيا، وهذا ما يلهمني لبذل جهد أكبر للقتال في أهم البطولات الملحمية في العالم وأكثرها شهرة".

أما سيدة هذا اليوم فهي أوديت جيوفريدا الحائزة على الميدالية الفضية الأولمبية، حركة تاي أوتوشي تاي الجميلة مثال راق على أسلوبها الرائع (في هذا الفن القتالي)، إذ مضت للفوز بالميدالية الذهبية بوزن أقل من 52 كغ.

وقام محمد ميريدجا مدير التعليم والتدريب في الاتحاد الدولي للجودو بتسليمها الميدالية.

سألناها عن حركة تاي أوتوشي الرائعة التي قامت بها وكان جوابها:

"أنا حقا سعيدة، لأنني عندما أشعر لا أفكر. وعندما يحدث هذا فإحساسي هو الطاغي. تعلم أنك عندما تكبر تخسر بعضا من هذا الإحساس، وتفكر أكثر، وتلجأ لللتكتيك أكثر أيضا. هذه المرة، تركت عقلي حرا، ووجدت أن هذه الطريقة هي الأنسب للهجوم".

وفي نهائي وزن أقل من 66 كغم، تواجه الجورجي مارغفيلاشفيلي الحائز على الميدالية العالمية مع الأوزبكي نوريلاييف. وقد نجح الأوزبكي من خلال منازلة مذهلة في انتزاع الميدالية الذهبية لبلاده.

رئيس اتحاد الجودو الجورجي، جيورجي أتابيغاشفيلي هو من منح نوريلاييف ميداليته الذهبية.

وفي وزن أقل من 57 كغ، واجهت جياكوفا من كوسوفو النجمة الجورجية الصاعدة إيتيري ليبارتيلياني. ضربة سحرية بواسطة القدم منحتها فرصة الفوز بالميدالية الذهبية.

قدمت الميداليات ليزا آلان، مديرة فعاليات الاتحاد الدولي للجودو.

واصلت بطلة العالم 2013 المنغولية أورانتسيتسيغ مونخبات عودتها المذهلة إلى الساحة، وبرمياتها الكبيرة نجحت في حجز مقعد لها في النهائيات. ما يعني أنها حازت على ميدالية ذهبية ثانية في البطولات الاربع الكبرى.. وقد كانت تلك اللحظة المثالية أمام المقاتلة المتمرسة لاستعادة لياقتها في البطولة النهائية عن وزن أقل من 48 كغ.

وقد سلمها الميدالية فلاديمير بارتا مدير الرياضة في الاتحاد.

كما هو الحال دائمًا تعد البطولة الجورجية واحدة من أكثر المحطات إثارة في هذه الجولة، مع مشاركة عدد كبير من اللاعبين المولعين حقا بهذه الرياضة في هذا البلد. عدد لا يعد من الإيبون (النقاط الكاملة) للفريق بكامله، سواء من الشباب أو الوافدين والقوة الجورجية الراسخة، هي لحظات مذهلة، فلا عجب أن أصبحت هذه البطولة مؤخرًا في الصدارة وتكون إحدى بطولات الجراند سلام، وهي وإحدى دعامات الجودو الدولي.

مع اقتراب اليوم الثاني في جورجيا، يحبس عشاق الجودو أنفاسهم.