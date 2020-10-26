شاهد: الروس يأكدون هيمنتهم بحصدهم لخمس ميداليات في ختام بطولة الجودو في المجر

أكد الروس على هيمنتهم في ختام بطولة الغراند سلام للجودو التي أقيمت في المجر، الأحد، بعدما حصدوا خمس ميداليات منها 3 ذهبيات في ثلاثة أصناف.

ففي فئة أقل من 90 كيلوغرام رجال كان الروسي ميخائيل إيغولنيكوف نجم اليوم الثالث للبطولة بعدما شق طريقه إلى النهائي بتغلبه على أسماء كبار في اللعبة.

وفاز في المباراة النهائية التي واجه فيها المنغولي غانتولجا ألتنباغانا وحسم إيغولنيكوف اللقاء لصالحه في عشرين ثانية فقط بحركة اوشي ماتا.

وأكد الروس أنهم يهيمون على الجودو في نهائي روسي خالص في فئة أقل من 100 كغ جمع بين نياز الياسوف ومواطنه أرمن اداميان.

و كانت حركة ني وازا هي الفاصلة التي مكنت نياز من الفوز بالميدالية في نزال لم يتجاوز العشرين ثانية.

وفي وزن أزيد 100 كغ الذي كان النزال النهائي فيه روسيا ايضا تغلب تاسوف أنال على مواطنه باشيف تمرلان بحركة ني وازا لرفع كل اللاعبين رصيد روسيا إلى خمس ميداليات.

ولدى النساء عادت البطلة الأولمبية الفرنسية أودري تشوميو لتصنيفها في فئة أقل من 78 كغ، وقدمت عروضا قوية إلى غاية النهائي الذي جمعها بمواطنتها فاني إستيل بوسفيت. وبعد أن خسرت أمامها سابقًا عادت لتنتقم من خسارتها وحصلت على الذهبية.

وفي وزن أزيد من 78 كغ كان النهائي متقاربا في الأداء بين التركية كايارا سايات والتونسية نهال شيخ روحو، وحسمت التركية اللقاء بتسجيلها لإيبون في النهاية فيما اكتفت التونسية بالميدالية الفضية.

وكانت لقطة اليوم كانت للجودوكا البرتغالي خورخي فونسيكا الذي أبهر خلال نزاله ضد الفرنسي إيدير الكساندر في فئة أقل من 100 كغ، ونفذ حركة سودي تسوري كومي غوشي جميلة قلدته البرونزية في نهاية هذه البطولة.

وتعد بطولة غراند سلام أول بطولة للجودو تقام بعد توقف المنافسات لقرابة 8 أشهر، وجمعت البطولة أزيد من 400 رياضي من 60 دولة حول العالم.