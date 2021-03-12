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إسبانيا

في مدريد.. لقاح للمعلمين وعزف موسيقي يُفرح روح مرضى كورونا

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بقلم:  يورونيوز
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المعلمون يتلقون اللقاح في مدريد الإسبانية
المعلمون يتلقون اللقاح في مدريد الإسبانية   -   حقوق النشر  أ ب
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تعد مستشفى الممرضة إيزابيل زندال المخصصة لـكوفيد-19، واحدة من أكبر مراكز التطعيم في مدريد .

ومن المتوقع أن يخضع أكثر من ألف شخص لعملية التطعيم الخميس.

حالياً، يُستخدم لقاح أسترازينيكا فقط، حيث قررت السلطات الصحية في مدريد، تخصيصه للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عاماً.

في نفس المستشفى، يُعالج مرضى فيروس كورونا بعروض موسيقية، على أمل أن يكون ما هو جيد للروح مفيداً أيضاً لصحتهم.

في أوقات الفراغ، يقدم شابان من المتعاونين مع مؤسسة " الموسيقى من أجل الصحة"،عرضاً موسيقياً لموزارت.

بالنسبة للعازف صامويل بالومينو، الحفل الموسيقي الصغير يعد فرصة للقيام بواجبهم من أجل المرضى والموظفين.

يقول بالومينو: "القليل من الموسيقى تفرح الروح دائماً".

المصادر الإضافية • أ ب