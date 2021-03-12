نتفليكس ترسل أولى تحذيراتها لإنهاء تقاسم المستخدمين حساباتهم خارج البيت العائلي

بدأت منصة البث المباشر نتفليكس باختبار تنبيهات جديدة، تظهر لدى بعض المستخدمين الذين يستفيدون من الخدمة من حساب قريب لهم. وكانت الشركة أثارت هذا التهديد منذ أشهر عدة.

وكان مبعث هذا التحذير رسائل من مستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر، من قبيل: "أنشئ حسابك الخاص بنتفليكس مجانا ابتداء من اليوم"، وهو ما يعني أن المستخدم لديه حساب نتفليكس وتقاسمه مع قريب له.

وتسعى نتفليكس إلى التأكد وفق التزام جديد من أن المستخدم هو صاحب الاشتراك بالفعل، وذلك من خلال تسجيل صاحب الحساب رمزا يتلقاه عن طريق خدمة الرسائل القصيرة. ولهذا التنبيه غرض ليس أمنيا فقط، بل إنه يهدف أيضا إلى مكافحة مشاركة الحساب.

وتحذر الرسالة المستخدم، من أنه "إذا لم تكن تعيش مع مالك الحساب، فإنه ينبغي عليك أن يكون لديك حسابك الخاص حتى يمكنك مواصلة مشاهدة برامجك". ويشير التنبيه إلى شروط خدمة نتفليكس، والتي تقضي بعدم مشاركة الخدمة مع أشخاص خارج بيت المشترك.

وكانت نتفليكس تجاوزت في بداية سنة 2021عتبة 200 مليون مشترك في مختلف أنحاء العالم.

وأثارت الشركة في عديد المرات مشكلة مشاركة الحسابات، التي يحبذها مستخدمون للتقليل من كلفة فواتيرهم، ولكنها تحد في المقابل من توسع مبيعات شركة نتفليكس، التي تبشر رغم ذلك من يستعملون حساب شخص آخر، بالتمتع مدة شهر بالاستخدام المجاني للخدمة، إذا قاموا بشراء اشتراكاتهم الخاصة.