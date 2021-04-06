اشتبك محتجون مع الشرطة أمام البرلمان الإيطالي في روما الثلاثاء فيما رفض العاملون بالمطاعم والأعمال الأخرى المتضررة من الإغلاق قيود كوفيد 19.
تحملت إيطاليا إغلاقا وطنيا لثلاثة أيام من السبت بمنع السفر والتجمعات في عطلة عيد الفصح.
وقيد السفر بين المناطق وزيارات الأقارب حتى يوم الاثنين.
أغلقت أيضا المتاجر غير الضرورية وسمح فقط بعمل المطاعم والحانات للطلبات الخارجية.
No Comment المزيد من
شاهد: عواصم ومدن أوروبية تعيد فتح محلاتها بعد أشهر من الإغلاق
شاهد: عروض الشارع تساعد شوارع باريس على`` "إعادة بعث الأمل والحياة "
شاهد: زيارة لمختلف زوايا المتحف القومي للحضارة المصرية
شاهد: الطهي على نيران الحمم البركانية في أيسلندا
شاهد: مثول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة
شاهد: بيض الفصح يتحدى الانقلاب العسكري في ميانمار
شاهد: قداس عيد فصح "خافت" في الفاتيكان في ظل موجة كوفيد-19 الثالثة
شاهد: اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين ضد قانون الجريمة الجديد في لندن
شاهد: ملعب نادي ليون يتحول إلى مركز تطعيم ضد كوفيد-19
شاهد: مصر تنقل 22 مومياء فرعونيّة ملكية إلى المتحف الجديد في "موكب مهيب"
شاهد: المسيحيون في القدس والعالم يحتفلون بـ "سبت النور"
شاهد: عمليات إزالة عربات القطار المقلوبة بعد أسوأ حادث للسكك الحديد تشهده تايوان منذ عقود
شاهد: متظاهرون يحاولون إسعاف شخص أصيب في رأسه إثر مواجهات مع قوات الأمن في ميانمار
شاهد: تدمير مشروع إسكان كامل في إطار تجديدات عمرانية في فرنسا
المسيحيون يحيون الجمعة العظيمة في القدس مع قرب العودة للحياة الطبيعية