اشتبك محتجون مع الشرطة أمام البرلمان الإيطالي في روما الثلاثاء فيما رفض العاملون بالمطاعم والأعمال الأخرى المتضررة من الإغلاق قيود كوفيد 19.

تحملت إيطاليا إغلاقا وطنيا لثلاثة أيام من السبت بمنع السفر والتجمعات في عطلة عيد الفصح.

وقيد السفر بين المناطق وزيارات الأقارب حتى يوم الاثنين.

أغلقت أيضا المتاجر غير الضرورية وسمح فقط بعمل المطاعم والحانات للطلبات الخارجية.