سفير ميانمار في بريطانيا يتهم الملحق العسكري "باحتلال" السفارة

اتهم سفير ميانمار في لندن شخصية عسكرية مقربة من المجموعة الانقلابية الحاكمة في رانغون، بـاحتلال سفارة بلاده وبمنعه من دخولها. وردا على سؤال عن الأشخاص الموجودين في المبنى بينما هو يقف في الخارج، قال سفير ميانمار كياو زوار مين: "إنه الملحق العسكري، إنهم يحتلون سفارتي".

واستدعت المجموعة العسكرية السفير الشهر الماضي، بعدما أصدر بيانا يؤيد الحكومة المدنية التي كانت تقودها فعليا أونغ سان سو تشي، وأطاحها الجيش في الأول من شباط/فبراير الماضي.

وقال كياو زوار مين في رسالة نقلها وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة على تويتر: "إن الدبلوماسية هي المخرج الوحيد والرد الوحيد لمعالجة المأزق الحالي".

وكان سفير ميانمار صرح لصحيفة ديلي تلغراف بشأن الذين يحتلون السفارة قائلا: "قالوا إنهم تلقوا تعليمات من العاصمة لذلك لن يسمحوا لي بالدخول. لا يمكنهم فعل ذلك، الحكومة البريطانية لن تسمح بذلك".

وجرت تظاهرة احتجاجية على الانقلاب العسكري مساء أمس الأربعاء أمام السفارة. وفرضت بريطانيا عقوبات على العديد من مسؤولي المجموعة العسكرية بمن فيهم قائد الجيش مين أونغ هلاينغ لدورهم في الانقلاب العسكري، وكذلك على شركات مرتبطة بالجيش.