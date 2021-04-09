تقرير: انخفاض متوسط العمر المتوقع في عام 2020 في معظم دول الاتحاد الأوروبي

انخفض متوسط العمر المتوقع عند الولادة في الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي" خلال السنوات الأخيرة، وفق تقرير وكالة

الإحصاء الأوروبية "يوروستات". حيث أكد تقريرها أن متوسط ​​العمر المتوقع عند الولادة ارتفع داخل دول الاتحاد الأوروبي في المتوسط ​​، بأكثر من عامين خلال كل عقد منذ الستينيات. ومع ذلك ، تشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن متوسط ​​العمر المتوقع ثابت أو حتى انخض في السنوات الأخيرة في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف التقرير أنه في في أعقاب تفشي وباء كوفيد-19 العام الماضي وبالاعتماد على بيانات العام 2020 سجلت أكبر الانخفاضات في إسبانيا بخسارة (-1.6 عام مقارنة بعام 2019) وبلغاريا بخسارة (-1.5 عام ) ، تليها ليتوانيا وبولندا ورومانيا ، حيث شهدت جميعها خسارة تقدر بـ (-1.4 عام ) لكل دولة.

تأتي هذه المعلومات من التقديرات المؤقتة المنشورة مؤخرًا حول متوسط ​​العمر المتوقع في عام 2020. وكانت الدنمارك وفنلندا الدولتين الوحيدتين اللتين شهدتا ارتفاعا في متوسط العمر المتوقع، بمعدل 0.1 عام. كان الرجال أكثر تأثراً بشكل طفيف في غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال البيانات التي اعتمدت عليها الوكالة الأوروبية.