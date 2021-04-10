السيسي يستقبل سعيّد في القاهرة وليبيا وسدّ النهضة أبرز المواضيع المطروحة

التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، نظيره التونسي، قيس سعيّد، في القاهرة، حيث بحثا الوضع في ليبيا المجاورة وقضايا أخرى أبرزها سدّ النهضة الكبير.

وعقد الزعيمان محادثات "مكثفة وبناءة" في قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، وفقاً لمسؤولين.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك إن مصر وتونس تعتزمان تقديم كل الدعم اللازم لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا والمقررة في ديسمبر/كانون أول المقبل.

وغرقت ليبيا، جارة مصر وتونس، في الفوضى بعد انتفاضة العام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأدت في النهاية إلى الإطاحة بالعقيد معمر القذافي الذي حكم البلاد طويلاً.

كما ناقش الزعيمان قضية سد النهضة الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل.

تعتبر مصر والسودان المشروع تهديداً كبيراً لأمنهما المائي إذا تم ملؤه وتشغيله دون اتفاق ملزم قانوناً. ووصلت مصر والسودان وإثيوبيا إلى طريق مسدود في النزاع بشأن السد، وانهارت الجولة الأخيرة من المحادثات يوم الثلاثاء.

وقال الرئيس التونسي إن بلاده تدعم موقف مصر في النزاع المستمر منذ سنوات، مضيفاً أن أيّ ضرر يلحق أمن مصر المائي "غير مقبول". وقال سعيّد "نبحث عن حلول عادلة ولكن أمن مصر أمننا وموقف مصر سيكون موقفنا".