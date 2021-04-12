دول عربية وأوروبية تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

بعد تعذر رؤية الهلال يوم الأحد، أعلنت العديد من الدول العربية والإسلامية أن يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل/ نيسان هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

هذا وأعلن مسجد باريس الكبير رسميا الأحد، أن شهر رمضان يبدأ في فرنسا الثلاثاء. وللعام الثاني على التوالي، يحل هذا الشهر على المسلمين في فرنسا خلال فترة الحجر المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وقد أكد إمام المسجد شمس الدين حفيظ هذا التاريخ خلال لقاء مساء الأحد مع اتحادات مساجد. وعثِر على عبارات مناهضة للإسلام على جدران مسجد بغرب فرنسا قبل أيام من بداية شهر رمضان، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد، فيما أعلن مكتب النائب العام المحلي فتح تحقيق.

وفي ألمانيا أعلن اتحاد ديتيب التركي الذي تنضوي تحته الكثير من المساجد في ألمانيا أن يوم الثلاثاء هو أيام رمضان.

أغلب الدول العربية

هذا وأعلنت أغلب الدول العربية أن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.

وقالت دار الافتاء المصرية في بيان "لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان بعد غروب شمس اليوم الأحد بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية". وأضافت أنه بذلك يكون "غدا الاثنين الموافق 12 ابريل (نيسان) 2021 هو المتمم لشهر شعبان لعام 1442 (هجريا) ويوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان".

وفي لبنان، قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في بيان، إنّ الاثنين "مكمل لعدة شهر شعبان (...) ويكون يوم الثلاثاء 13 نيسان هو أول أيام" رمضان.

وفي السعودية، أعلنت المحكمة العليا مساء الأحد أنه "لم يرد اليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك". وأضافت في بيان، بثته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس"، "ستعقد المحكمة جلسة يوم غد الاثنين وتصدر قرارا بهذا الشأن وسيتم اعلانه حسب المتبع".

ولفتت كل من قطر والبحرين والكويت وفلسطين والأردن و وتونس والعراق واليمن إضافة إلى إندونيسيا وتركيا، أنه بعد تعذر رؤية الهلال مساء يوم الأحد، فإن الثلاثاء يعد أول أيام شهر رمضان المبارك.