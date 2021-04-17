اعتقال قس في فرنسا متهم بالتورط في إبادة التوتسي في رواندا

ذكر مصدر في النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن كاهنا روانديا يقيم في فرنسا منذ عشرين عاماً وحصل على الجنسية الفرنسية، أوقف الأربعاء بسبب اتهامات حول دوره في مجزرة ذهب ضحيتها أفراد من اتنية التوتسي لجأوا إلى كنيسته في بداية حملة الإبادة في رواندا.

وقال مصدر في مكتب النائب العام لمكافحة الإرهاب لوكالة فرانس برس إن مارسيل هيتايزو المولود في عام 1956، اتهم رسميا الأربعاء ب"حرمان أفراد من التوتسي لجأوا إلى كنيسته من الطعام والمياه" و"تقديم مواد غذائية إلى أعضاء الميليشيا الذين هاجموا هؤلاء اللاجئين التوتسي" في أبرشيته في موبوغا بجنوب رواندا.

وقالت النيابة المكلفة متابعة ملفات الجرائم ضد الإنسانية في بيان إن "مارسيل هيتايزو نفى هذه الوقائع خلال استجوابه أمام قاضي التحقيق".

وذكر مصدر مقرب من التحقيق أن محققين من المكتب المركزي لمحاربة الجرائم ضد الإنسانية اعتقل القس الأربعاء في منزله في قرية بجنوب غرب فرنسا كان قس أبرشيتها كما ذكر مصدر فيها في اتصال مع فرانس برس.

وأمر باعتقاله قاض من "قطب الجرائم ضد الإنسانية" في محكمة باريس مكلف منذ 26 تموز/ يوليو 2019 تحقيقاً يستهدف القس فتح بعد ثلاث سنوات على رفض القضاء الفرنسي نهائيا في تشرين الأول / أكتوبر 2016، تسليم مارسيل هيتايزو إلى رواندا.

بعد استجوابه، اتهم القس بارتكاب "إبادة جماعية" و"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" ووضع في الحبس الاحتياطي.

وذكرت صحيفة "لا كروا" الكاثوليكية الفرنسية أن الرجل أمضى ثلاث سنوات في مخيمات اللاجئين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ثم "وصل بين 1998 و1999" إلى أبرشية لاروشيل (جنوب غرب) وحصل على اللجوء في "كانون الثاني/ يناير 2011".

"اختبأت بين الجثث"

رأى آلان غوتييه أحد مؤسسي جمعية الأطراف المدنية لرواندا، التي تضم أطراف الادعاء في الملف أن توجيه الاتهام لهيتايزو "نبأ ممتاز". وقال لفرانس برس "يجب على الكنيسة أن تسأل نفسها عن كيفية منح مسؤوليات لأشخاص يشتبه في مشاركتهم في إبادة جماعية".

وأسقطت دعوى في 2015 ضد قس كاثوليكي آخر لجأ إلى فرنسا هو وينسيلاس مونييشياكا متهم أيضا بلعب دور في مجازر 1994.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، جمع صحافي في فرانس برس رافق آلان غوتييه في تحقيقاته في رواندا، شهادتي ناجيتين من موبوغا.

وقالت المرأتان اللتان طلبتا عدم ذكر اسميهما إن الكاهن كان ينشد أمام اللاجئين الخائفين "أغاني يتم ترديدها عادة خلال جلسات الترحم على الأموات" بينما كان مسلحو ميليشيا الهوتو المتطرفة "انترهاوامي" المسؤولة عن الإبادة في المكان. وصرحت إحداهما "كنا مثل الأحياء الأموات".

وروت إحداهما، وكانت في العاشرة من عمرها في 1994، وهي تبكي لفرانس برس إنها بقيت في الكنيسة "أسبوعين مختبئة بين جثث أفراد عائلتها" بسبب حالة الهلع التي أصابتها بعد هجوم المسلحين، إلى أن أخرجتها جرافة جاءت تجمع الجثث.

وفي اتصال هاتفي معه الجمعة في رواندا، قال برنار كايومبا (52 عاماً) الذي أمضى ثلاثة أيام في الكنيسة في موبوغا قبل أن يتمكن من الفرار، بتأثر "حقا؟ (...) أنا سعيد جدا هذه أخبار سارة جدا".

وكان كايومبا في 1994 طالبا في المعهد الديني الرئيسي وكان يعرف الأب هيتايزو من أبرشية مسقط رأسه. قال كايومبا "شعرت بخيبة أمل شديدة (...) كان سلوكه إجرامياً".

وأضاف أن هيتايزو "كان يعقد اجتماعات مع سلطات الإبادة الجماعية المحلية، مع العمدة والدرك أمام أعيننا"، مؤكدا أن "مارسيل هو الذي سلم التوتسي الذين كانوا في الكنيسة ... يجب أن يحاكم على أفعاله ".

وبين نيسان / إبريل وتموز / يوليو 1994، قتل في الإبادة الجماعية أكثر من 800 ألف شخص حسب الأمم المتحدة، غالبيتهم من أقلية التوتسي.

ويشكل المصير القضائي للمشتبه بتورطهم في هذه المجازر اللاجئين في فرنسا واحدا من الملفات الخلافية بين باريس وكيغالي التي تسمم العلاقات بينهما وتثيير تساؤلات عن دور السلطات الفرنسية في 1994.

ويميل الجانبان إلى التهدئة منذ نشر تقرير المؤرخ الفرنسي فنسنت دوكلير الذي خلص في آذار/ مارس إلى أن باريس تتحمل "مسؤوليات جسيمة" خلال المجازر.

وأحيل سبعة متهمين إلى محكمة الجنايات في فرنسا لارتكابهم جرائم مرتبطة بهذه الإبادة الجماعية، لكن ثلاثة منهم فقط حوكموا وأدينوا. وما زال نحو ثلاثين تحقيقا جارياً.