كوفيد-19: الهند تسجل نحو 350 ألف إصابة خلال 24 ساعة في رقم قياسي عالمي

سجلت السلطات الطبية في الهند 352.991 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي عالمي، بحسب ما أفادت به وكالة أنسا الإيطالية للأنباء.

وهذا هو اليوم الخامس على التوالي حيث يتخطى عدد الإصابات الـ300 ألف إصابة.

وبوجه هذا "التسونامي" من الإصابات الذي جعل من الهند الدولة الثانية الأكثر تضرراً من كوفيد-19، قررت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا مساعدة نيودلهي عبر مدّها بقوارير الأكسيجن وغيرها من المستلزمات الطبية.

وقال وزير الدفاع البريطاني الإثنين إن المملكة المتحدة "ستقوم بكل ما يمكنها القيام به من أجل تخفيف معاناة الهنود" واصفاً الوضع الوبائي في البلاد بالوضع الذي "لا يُحتمل".

وقال بن والاس في مداخلة تلفزيونية إن لندن سترسل المعدات الطبية وقوارير الأكسيجن إلى الهند مضيفاً "إذا لزم الأمر سنضع طائرات عسكرية هناك أو نلجأ إلى استعمال طائرات أخرى".

وأجبرت السلطات الهندية على تمديد الإغلاق العام لمدة أسبوع إصافي في العاصمة نيودلهي.

وتخطّى عدد الإصابات الإجمالي منذ بدء انتشار الوباء في الهند عتبة الـ17 مليوناً بينما سجلت السلطات نحو 195 ألف وفاة. ويقول مراقبون إن النظام الصحي شبه متداع في الهند، ويشيرون إلى أن عدد الإصابات والوفيات الحقيقة قد يكون أكبر من المعلن عنه بأضعاف.