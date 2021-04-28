مدير بيونتيك شريكة فايزر: أوروبا ستصل إلى مناعة الجماعة في آب المقبل

قال مؤسس شركة الأدوية الألمانية بيونتيك، التي طورت بالتعاون مع شركة فايزر الأمريكية اللقاح المضاد لكوفيد-19، المعتمد اليوم على نطاق واسع في العديد من دول العالم، إن أوروبا ستصل إلى "مناعة الجماعة" خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وصرح أوغور شاهين مؤسس شركة بيونتيك في مؤتمر صحافي افتراضي، بأن "أوروبا ستصل إلى مرحلة "مناعة الجماعة" في يوليو/تموز أو في أغسطس/آب المقبل على أبعد تقدير".

ويعد لقاح شركة بيوتنيك، شريكة شركة فايزر، أول اللقاحات المضادة ضد فيروس كورونا والأكثر استخداما في أوروبا وأمريكا الشمالية، ويعرف باسم لقاح "فايزر".

ولفت شاهين إلى أن بيانات الأشخاص الذين تلقوا اللقاح توضح أن الاستجابة المناعية تضعف مع مرور الوقت، وأنه من المحتمل أن يحتاج المرء إلى جرعة ثالثة من لقاح كورونا.

وأضاف أن الدراسات تظهر أن فعالية لقاح فايزر/بيونتيك تنخفض من 95٪ إلى حوالي 91٪ بعد ستة أشهر.

وفي الوقت الحالي يتلقى المواطنون الجرعة الثانية من اللقاح بعد ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى، إلا أن بعض البلدان وضعت فترات زمنية أطول بين الجرعة الأولى والثانية.

واقترح شاهين أن يتم إعطاء الثالثة في غضون 9 أشهر إلى سنة.

وعن إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية، أنها رصدت عددا قليلا من حالات التهاب القلب لدى أشخاص تلقوا لقاح فايزر المضاد لمرض كوفيد-19، والتقارير الواردة حول هذا الموضوع، قال شاهين: "لا يمكن تأكيد ما إذا كان ما حدث معهم مرتبط بالحقنة".

هذا وقال شاهين إنه "واثق" من فعالية لقاحه ضد النسخة المتحورة الهندية من فيروس كورونا.

ورغم أن "اختبارات" ما زالت جارية، فإن "المتحوّر الهندي لديه طفرات أجرينا عليها دراسات في السابق ولقاحنا فعال ضدها، ما يجعلنا واثقين" من ذلك، كما أضاف شاهين.